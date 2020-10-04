MSB duyurdu: Azerbaycan Cebrail'i işgalden kurtardı

MSB: "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgiye göre Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı."

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmaların 8. gününde Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı. Açıklama Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, "Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.

ALİYEV: KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ordusunun saldırılarında, sözde Karabağ Cumhuriyetinin Başkanı Araik Arutunyan ağır yaralandığını ifade etti.

Azerbaycan Başsavcılığı, şu ana kadar Ermenistan'ın saldırılarında 24 sivilin hayatını kaybettiğini, 111 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu dün Madagiz'de Azerbaycan bayrağını göndere çekmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Madagiz'in adının yeniden Sugovuşan olarak değiştirildiğini söylemişti.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Böylece 27 Eylül'den bu yana 14 köy, 1 kasaba ve stratejik tepeler Ermeni işgalinden kurtarılmış oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, aynı zamanda, “Suqovushan-Ağdere istikametindeki çatışmada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77'nci tank taburunun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ele geçirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 5'inci dağ tüfeği alayına yaptığı topçu saldırıları neticesinde alayın 4 aracı imha edilmiş, askerler arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma olmuştur. 5'inci dağ tüfeği alayının birkaç biriminin askeri personeli ise savaş pozisyonlarını terk ederek kaçtı” ifadelerini kullandı.

Sahada yenilgi üzerine yenilgi alan Ermenistan ordusu ise, sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. İşgal altındaki dağlık Karabağ'da bulunan Hankendi şehrinde konuşlu Ermeni güçleri, bu sabah Terter ve Horadiz'e roketli saldırıya başladı. Sivil yerleşim birimleri vuruldu.