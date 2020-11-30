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  3. 30 Kasım 2020 18:06

MSB duyurdu: Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı." ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı
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MSB: Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek.

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