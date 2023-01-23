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MSB duyurdu: DEAŞ'lı terörist yakalandı

MSB duyurdu: DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler terör terörist msb
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