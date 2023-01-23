MSB duyurdu: DEAŞ'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan DEAŞ'lı teröristin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi" denildi.
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