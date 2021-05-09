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MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu."

Etiketler msb terör paylaşım terörist
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