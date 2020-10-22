MSB duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu!

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MSB, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" denildi.
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