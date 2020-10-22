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  3. 22 Ekim 2020 17:02

MSB duyurdu: Hedefler tam isabetle vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

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MSB, Kuzey Ege'deki Saros Körfezi'nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz tarafından Kuzey Ege’deki Saros Körfezi’nde atışlı fiili silah eğitimleri icra edildi. Hedefler tam isabetle vuruldu" denildi.

milli savunma bakanlığı , msb
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