MSB duyurdu: İlk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağının teslim alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada "Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı. Yeni özellikler kazandırılan uçağımız dönüş yolundayken Atlantik Okyanusu üzerinde uçağımızın pilotuna da yeni rütbesi takıldı. Rütbe alan personelimizi kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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