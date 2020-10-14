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  3. 14 Ekim 2020 21:47

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

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