MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.