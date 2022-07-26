MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.
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