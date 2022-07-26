  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

Etiketler terör msb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Geçiş garantili ihalelerde mide bulandıran iddia!
Bankalar yarışa girdi: Emekliye 6.250 liraya kadar promosyon müjdesi
Hırsızlardan el konulan Ferrari polis aracı oldu
Dünyanın en iyi rotalarında Türkiye'den de bir konum var
MasterChef jürisinin aldığı para ortaya çıktı; dudak uçuklatan ücretler!
İsmail Küçükkaya ''öne çekilmiş'' genel seçimin tarihini açıkladı
AK Partili belediye başkanı istifa etti
Yumurtaya yüzde 100 zam!
Metrobüste genç kızdan tacizciye tekme tokat dayak
Kadınları hedef alan imam için harekete geçildi