MSB duyurdu! Tahıl koridorunda kriz çözüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin girişimleri sonucu tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini duyurdu.
Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasını durdurduğunu ileri sürmüştü. Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Rusya’nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz’deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu belirtmişti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığı ve ‘tahıl koridoru’nun yeniden işler hale getirildiği bildirildi.
DHA
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