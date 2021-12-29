MSB Duyurdu: Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/9fWIcq0U03
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