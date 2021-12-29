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MSB Duyurdu: Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!

MSB Duyurdu: Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Etiketler terör terörist msb
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