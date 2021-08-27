MSB duyurdu: Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz" denildi.
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