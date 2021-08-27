  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı

MSB duyurdu: Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı

MSB duyurdu: Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz" denildi.

Etiketler msb türk asker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni genelge
Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kurşunladı
Gülben Ergen'e olay olacak ''seks kasedi'' sorusu
105 bin TL'den başlayan fiyatlarla işte en çok satılan ikinci el otomobiller
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu
Koronavirüste korkulan oldu: ''Aşıları tehdit eden varyantlar ortaya çıkmaya başladı''
Türkiye'nin Caretta Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam
Bilim insanlarından korkutan tespit: Dünya artık bir küre değil! Şekli değişti
İşte Türkiye'nin en kapsamlı ''Sinovac mı, BioNTech mi'' araştırması sonuçları
Hadise sevgilisinin kollarında poz verdi