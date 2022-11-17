  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu: Ülkemize kaçak yollarla girmeye çalışan 19 kişi yakalandı

MSB duyurdu: Ülkemize kaçak yollarla girmeye çalışan 19 kişi yakalandı

MSB duyurdu: Ülkemize kaçak yollarla girmeye çalışan 19 kişi yakalandı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB, "Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

Etiketler msb duyuru
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
48 yaşında olduğuna kim inanır ? Şevval Sam'dan çöl pozlarıyla ortalığı yıkıp geçti
Bodrum sokakları göle döndü
6'lı masanın 5 farklı senaryosundan sadece 1'i kazanabildi
Memura sosyal medya cezası için AYM'den tarihi karar
165 bin kişilik dev anket! Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?
Erdoğan'ın ''6'lı masayı terk et'' çağrısına Akşener'den jet yanıt
İşte partilerin son bir yılda yaşadığı oy değişimleri
Teröristin kullandığı 4 cep telefonunun sırrı ortaya çıktı
Sokak ortasında 2 genç kıza önce taciz sonra darp
Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı! İşte piyasalarda son durum