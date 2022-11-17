MSB duyurdu: Ülkemize kaçak yollarla girmeye çalışan 19 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB, "Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.
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