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MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelinin FETÖ mensubu olmaktan yargılandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne/Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." denildi.

Etiketler edirne yunanistan sınır fetö
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