MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişinin yakalandığını duyurdu. Şüphelinin FETÖ mensubu olmaktan yargılandığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne/Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." denildi.
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