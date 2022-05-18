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  3. MSB: Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hâle getirildiği belirtildi. 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5 oldu" ifadeleri kaydedildi. (DHA)

Etiketler msb
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