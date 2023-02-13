MSB güzel haberi duyurdu: 178 saat sonra kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarında 178 saat sonra bir kişinin daha enkazdan sağ çıkarıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında, “178’inci saatte güzel bir haber daha. Erzincan’da konuşlu olan 3'üncü Ordu Komutanlığımızın Doğal Afet Kurtarma Bölüğünün destek verdiği Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmasında Miray Üşer isimli evladımız sağ olarak kurtarıldı. Beraberiz Türkiye” denildi.