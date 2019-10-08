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  3. 08 Ekim 2019 07:31

MSB: Harekat için hazırlıklar tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekat için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

MSB: Harekat için hazırlıklar tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın hesabından kısa bir süre sonra yapılan ikinci paylaşımda ise "Bölgemizin istikrar ve huzuruna katkı sağlayarak Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekât için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır." denildi.

 

 

 

 

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