  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB kaynakları açıkladı: Türk F-16'ları KKTC'ye mi gidiyor?

MSB kaynakları açıkladı: Türk F-16'ları KKTC'ye mi gidiyor?

MSB kaynakları açıkladı: Türk F-16'ları KKTC'ye mi gidiyor?
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için Ada'ya F-16 konuşlandırabileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, KKTC'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kademeli planlama sürecine dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, son dönemdeki bölgesel gelişmeler ışığında Türk F-16 uçaklarını Ada'ya konuşlandırma seçeneğinin masada olduğunu belirtti. 

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının Ada'ya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu
300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu
Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor!
Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor!
Kayseri'de kanlı gece! Evde kurşunlar havada uçuştu; ölü ve yaralılar var!
Kayseri'de kanlı gece! Evde kurşunlar havada uçuştu; ölü ve yaralılar var!
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!
Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar
Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti!
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti!
Etiketler MSB Kıbrıs kktc doğu akdeniz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlıktan gıda fiyatları için kritik önlem: Gümrük vergisi sıfırlandı! Bakanlıktan gıda fiyatları için kritik önlem: Gümrük vergisi sıfırlandı! Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti! Kanada'dan Türkiye'ye geldi, estetik ameliyat faciayla bitti! Ünlü iş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı! Ünlü iş insanı Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı! 19 yaşındaki gençten yaşlı adama öldüresiye dayak! 19 yaşındaki gençten yaşlı adama öldüresiye dayak! Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar Yarım asırdır evli çifti ölüm bile ayıramadı! Aynı kaderi paylaştılar İsrail ordusunun Lübnan'a sızma girişimi püskürtüldü! Canlarını zor kurtardılar İsrail ordusunun Lübnan'a sızma girişimi püskürtüldü! Canlarını zor kurtardılar Sosyal medyada mafyacılık oynayanlara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var! Sosyal medyada mafyacılık oynayanlara şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var! Park halindeki kamyonette acı manzara: Öğretmen ölü bulundu Park halindeki kamyonette acı manzara: Öğretmen ölü bulundu Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti! Estetiğin dozunu kaçıran Gülşen'in son hali şoke etti! 300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu 300 milyon TL toplayıp ortadan kaybolan emlakçı ölü bulundu
Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne sürpriz isim! Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne sürpriz isim! Galata Kulesi'nde kahreden olay: 30 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti Galata Kulesi'nde kahreden olay: 30 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti Anjiyo masasında ölümde iki kurumdan, iki farklı rapor Anjiyo masasında ölümde iki kurumdan, iki farklı rapor Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! Tarih belli oldu Benzin ve motorine bir zam daha geliyor! Tarih belli oldu APP plaka cezası için yeni karar! Süre uzatıldı APP plaka cezası için yeni karar! Süre uzatıldı Kayseri'de kanlı gece! Evde kurşunlar havada uçuştu; ölü ve yaralılar var! Kayseri'de kanlı gece! Evde kurşunlar havada uçuştu; ölü ve yaralılar var! Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den 6 il için sarı alarm: Kar yağışı ve kuvvetli sağanak geliyor! Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı Mart ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: 1.5 milyon TL'nin altında 5 model kaldı Kış bitti derken geri döndü: Kar bastırdı, araçlar yolda mahsur kaldı! Kış bitti derken geri döndü: Kar bastırdı, araçlar yolda mahsur kaldı! İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti! İstanbul'un lüks semtinde önce kundaklama sonra infaz dehşeti!