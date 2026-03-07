MSB kaynakları açıkladı: Türk F-16'ları KKTC'ye mi gidiyor?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için Ada'ya F-16 konuşlandırabileceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, KKTC'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kademeli planlama sürecine dair önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık kaynakları, son dönemdeki bölgesel gelişmeler ışığında Türk F-16 uçaklarını Ada'ya konuşlandırma seçeneğinin masada olduğunu belirtti.
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının Ada'ya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi.
DHA
