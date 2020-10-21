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  3. 21 Ekim 2020 19:27

MSB: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde eğitim verildiğini açıkladı.

MSB: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.

Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.

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