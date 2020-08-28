Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Soylu açıkladı: 7 bölgede 36 terörist öldürüldü
Bakan Soylu açıkladı: 7 bölgede 36 terörist öldürüldü
20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı
20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı
Doğalgaz boru hattı patladı: Yaralılar var
Doğalgaz boru hattı patladı: Yaralılar var
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ağustos 2020 21:26

MSB: Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan 6 Yunan uçağı uzaklaştırıldı

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la gelirilim sürerken Milli Savunma Bakanlığı Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan 6 Yunan uçağının uzaklaştırıldığını duyurdu.

MSB: Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan 6 Yunan uçağı uzaklaştırıldı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
türkiye , yunanistan , kriz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM