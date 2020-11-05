MSB: Onlar görevini tam 12’den vurarak yapar!

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!

Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler.

Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız.