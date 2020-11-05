MSB: Onlar görevini tam 12’den vurarak yapar!

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!
Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler.
Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız.
Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2020
Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler.
Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız. pic.twitter.com/qCJN54Ciiw
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