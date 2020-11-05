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  3. 05 Kasım 2020 21:03

MSB: Onlar görevini tam 12’den vurarak yapar!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!" dedi.

MSB: Onlar görevini tam 12’den vurarak yapar!
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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!

Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler.

Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız.

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