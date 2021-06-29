  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB paylaştı: Böyle imha edildi

MSB paylaştı: Böyle imha edildi

MSB paylaştı: Böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı bölgelerdeki teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imha edilme görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Operasyon bölgelerinde tuzaklandığı tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait EYP'lerin imha edildiği belirtilen paylaşımda, buna ilişkin görüntüye de yer verildi.

İMHA EDİLME ANLARI YAYINLANDI
Görüntülerde, bir askerin operasyon bölgesinde tespit edilen EYP'ler hakkında bilgi verdiği, daha sonra EYP'lerin imha edildiği anlar yer aldı. 

Etiketler terrörist terör msb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı pozlarına devam ediyor
Yeni normalleşmeye son 48 saat... İşte 10 maddede 1 Temmuz kuralları
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Elmalı davasında anne ve üvey babanın akılalmaz savunması ortaya çıktı
Mal varlıklarında tedbir kaldırılan Korkmaz şirketlerini sattı
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu: Sahibinden satılık köy!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den tatil pozu
İddia değil gerçek: Bu 28 milyon kişi arasında siz de olabilirsiniz!
Hyundai'nin Türkiye'de ürettiği Hyundai Bayon'un fiyatları belli oldu
Türkiye'nin cehenneme açılan kapısı! Sırrı binlerce yıl sonra çözüldü