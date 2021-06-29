MSB paylaştı: Böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının yapıldığı bölgelerdeki teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit ve imha edilme görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Operasyon bölgelerinde tuzaklandığı tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait EYP'lerin imha edildiği belirtilen paylaşımda, buna ilişkin görüntüye de yer verildi.



İMHA EDİLME ANLARI YAYINLANDI

Görüntülerde, bir askerin operasyon bölgesinde tespit edilen EYP'ler hakkında bilgi verdiği, daha sonra EYP'lerin imha edildiği anlar yer aldı.