MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi

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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kırklareli'de bulunan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"ne ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Açıklamada, "Faaliyette askerlerimiz tarafından en zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi." ifadesi kullanıldı.
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