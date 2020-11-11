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  3. 11 Kasım 2020 19:34

MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından İstihkam Yetenekleri Gösterisi"nin başarılı bir şekilde yerine getirildiğini duyurdu.

MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kırklareli'de bulunan 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen "İstihkam Yetenekleri Gösterisi"ne ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Açıklamada, "Faaliyette askerlerimiz tarafından en zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi." ifadesi kullanıldı.

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