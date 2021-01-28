SON DAKİKA
GÜNÜN EN CAN ACITAN TESTİ: AÇ MISINIZ, YOKSUL MU ? TIKLAYIN ÖĞRENİN
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI MÜJDESİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ocak 2021 13:35

MSB paylaştı! İlk kez gece görevi sırasında yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait uçağa, Türk Hava Kuvvetleri tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara ilişkin videoya da yer verildi.

nato , milli savunma bakanlığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM