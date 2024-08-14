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MSB paylaştı: Parola: ''Ayşe Tatile Çıksın!''

MSB paylaştı: Parola: ''Ayşe Tatile Çıksın!''
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14 Ağustos 1974'te başlayan 2'nci Barış Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Mehmetçik'in, Rum terör örgütü EOKA’ya karşı kahramanca mücadele verdiğinin altını çizildi:

 "PAROLA: “AYŞE TATILE ÇIKSIN!”

 Kıbrıs Türkü’ne yönelik insanlık dışı katliamlara son vermek için Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974’te Mutlu Barış Harekâtı’na başladı. Harekâtta Mehmetçik, Rum terör örgütü EOKA’ya karşı kahramanca mücadele verdi."

TSK TEKRAR HAREKETE GEÇTİ

MSB, "25 Temmuz ve 13 Ağustos’ta 1’inci ve 2’nci Cenevre Konferansı’nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz tutumu üzerine “Ayşe Tatile Çıksın!” parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, tekrar harekete geçti" açıklamasını yaptı ve şehitleri andı:

"14 Ağustos 1974’te 4 numaralı Zafer Harekât Planı yürürlüğe konularak 2’nci Barış Harekâtı’na başlandı.

Harekâtın 50’nci yılında vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor; hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. "

Etiketler MSB açıklama
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