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  3. MSB paylaştı: Teröristler için hiç bir yer güvenli değil!

MSB paylaştı: Teröristler için hiç bir yer güvenli değil!

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Etiketler msb terör paylaşım terörist
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