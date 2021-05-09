MSB paylaştı: Teröristler için hiç bir yer güvenli değil!
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in ortak operasyonunda Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristler için hiç bir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2021
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/XfM3eV387u
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