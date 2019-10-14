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YPG/PKK'DAN CEYLANPINAR'A HAVAN SALDIRISI
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  3. 14 Ekim 2019 11:25

MSB paylaştı ! YPG'li teröristler böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, havan atışlarıyla yerleşim yerlerini hedef alan YPG/PKK'lı teröristlerin mühimmat ikmali yaparken vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı.

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Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, altıncı gününde başarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 550 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.'' ifadelerinde bulunuldu
 

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