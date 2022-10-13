  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi. 

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten vatandaşa altın uyarısı: Tezgaha gelmeyin
AK Partili isimden ilginç dolar hesabı! Kuru 7-8 liraya düşürecek formülü açıkladı (!)
Gençliğin yeni belası: Metamfetamin... ''Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak''
Kulislerde Süleyman Soylu hakkında bomba iddia
Öğrenciye ulaşım yardımında miktar belli oldu
PSG'nin yengesinden yatak odası itirafı: ''Her gün cinsel ilişkiye giriyoruz''
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın evinden paylaştığı fotoğraf olay oldu
Erdoğan'ın kuzeninden al haberi... Asgari ücrete erken zam iddiası! Rakam da verdi
Mağarada bulunan insan kemiklerinin gizemi çözüldü! İşkenceyle öldürmüşler
AK Parti'de başörtüsü teklifi tartışması