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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler msb milli savunma bakanlığı terörist
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