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MSB: Sınırlarda 2 terör örgütü üyesi yakalandı

MSB: Sınırlarda 2 terör örgütü üyesi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye hudut hatlarında biri FETÖ, biri PKK/PYD üyesi 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

DHA

Etiketler suriye yunanistan msb milli savunma bakanlığı
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