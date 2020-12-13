MSB: Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edilmiş, 68 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 29’u DEAŞ olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirildi."