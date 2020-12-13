SON DAKİKA
MSB: ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Aralık 2020 11:00

MSB: Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi
A+ A-

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere toplam 33 operasyon icra edilmiş, 68 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 29’u DEAŞ olmak üzere 202 terörist etkisiz hale getirildi."

DHA

operasyon , terörist , milli savunma bakanlığı , etkisiz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM