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MSB: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı

MSB: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı

MSB; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

Etiketler msb terör
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