MSB: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı

MSB; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!