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MSB: Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 3 milyon tonu geçti

MSB: Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 3 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından bugüne kadar taşınan tahıl miktarının 3 milyon tonu geçtiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yazılı bir bilgilendirme yapıldı. Bakanlığa ait resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilendirme metninde şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomatik gayretleri sonucu Temmuz ayında; Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi’ imzalanmıştı. Müteakiben Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ilk gemiyi 1 Ağustos 2022’de hareket ettirmişti. 46 gün boyunca tahıl sevkiyatları planlandığı gibi sürerken, bugün itibariyle sevk edilen tahıl miktarı 3 milyon 250 bin tonu geçti. Tahıl sevkiyatı yapan gemilerin 144’ü Ukrayna limanlarından çıkarken, 161 gemi de tahıl almak için boş olarak Ukrayna limanlarına gitti. Ayrıca bu gemilere ilave olarak bugün itibarıyla 11 gemi daha Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak hareket etti.”

Etiketler tahıl koridoru msb milli savunma bakanlığı
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