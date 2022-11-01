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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terörist 4 kişi yakalandı

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terörist 4 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/YPG mensubu 4 kişi yakalandı." açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/YPG-PYD'li 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ ve 2'sinin de PKK/YPG-PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler terör msb
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