MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terörist 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/YPG mensubu 4 kişi yakalandı." açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 2'si PKK/YPG-PYD'li 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin DEAŞ ve 2'sinin de PKK/YPG-PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.