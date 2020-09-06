MSB'den Akdeniz Fırtınası paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.https://t.co/E8ILcKnMfm#MSB #TSK pic.twitter.com/EYKjODHyJb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2020