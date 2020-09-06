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  3. 06 Eylül 2020 17:43

MSB'den Akdeniz Fırtınası paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor." denildi.

MSB'den Akdeniz Fırtınası paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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