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  3. 14 Mayıs 2020 20:52

MSB'den alçak saldırıya ilişkin açıklama: ''Hesabı sorulacak''

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik terör saldırısı ile ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

MSB'den alçak saldırıya ilişkin açıklama: ''Hesabı sorulacak''
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Bakanlığın Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak." ifadelerine yer verildi.

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