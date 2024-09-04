MSB'den kahreden haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı intikal faaliyeti esnasında kalp krizi geçiren Binbaşı Osman Ayan'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada "Pençe 1-2 Harekat Bölgesinde, bugün icra edilen intikal faaliyeti esnasında kalp krizi şüphesiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan kahraman silah arkadaşımız P. Bnb. Osman Ayan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.