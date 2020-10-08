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  3. 08 Ekim 2020 13:45

MSB'den Kapalı Maraş mesajı: 46 yıllık hasret bitti

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş sahilinin yeniden ziyarete açılmasıyla ilgili ''hayırlı olsun'' mesajı paylaştı.

MSB'den Kapalı Maraş mesajı: 46 yıllık hasret bitti
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Milli Savunma Bakanlığı, Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıylai ilgili "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

DHA

kktc , milli savunma bakanlığı , kapalı maraş
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