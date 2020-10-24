MSB'den ''S-400'' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 savunma sistemine ilişkin bir açıklama yaptı.

Hulusi Akar, 400 hava savunma sistemi 83 milyon için zorunluluk haline geldiğini belirterek, ''780 bin metrekarelik vatanımızın egemenlik ve bağımsızlığı ve güvenliği için bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir'' ifadelerine yer verdi.

Akar sözlerine şunları da ekledi:

''Bu sistemin tedariki, hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. sistemik tedariki ve sistem kontrolleri NATO'dan uzaklaşma anlamına gelmemektedir. S-300 NATO içinde nasıl kullanılıyorsa S-400'ü aynı şekilde kullanacağız''

''HİÇBİR SİSTEME ENTEGRE EDİLMEYECEK''

Tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava Savunma Sisteminin hazırlıkları kapsamında doğal sürecin bir parçası olarak deneme ve sistem kontrolleri yapılmaktadır.

NATO müttefiklerinin kullanmakta olduğu S-300’ler gibi S-400 sistemi de müstakil olarak ve hiçbir NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeden kullanılacaktır.