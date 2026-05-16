MSB'den ''Seferberlik Emri'' SMS'leri için beklenen açıklama geldi

Sosyal medyadaki "seferberlik emri" paylaşımları üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) resmi açıklama geldi. Bakanlık, her yıl rutin olarak düzenlenen "Yıldırım Serisi" tatbikatları kapsamında 7 bin 686 yedek personele bilgilendirme mesajı gönderildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada vatandaşlara "seferberlik emri" gönderildiği yönündeki paylaşımlara açıklık getirdi. Bakanlık, söz konusu mesajların her yıl rutin olarak icra edilen planlı tatbikatlarla ilgili olduğunu bildirdi.

7 Bin 686 Yedek Personel Katılacak

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım Serisi" seferberlik tatbikatlarının her yıl olduğu gibi 2026 yılında da rutin program dahilinde gerçekleştirileceği belirtildi. Eylül ve ekim ayları içerisinde icra edilmesi planlanan bu tatbikatlara toplamda 7 bin 686 yedek personelin katılım sağlayacağı ifade edildi.

Mesajlar 15 Mayıs’ta Gönderildi

Tatbikatta görev alacak personele yönelik bilgilendirme süreci hakkında detay paylaşan Bakanlık, görevli kişilerin sistemde kayıtlı mobil telefonlarına 15 Mayıs 2026 tarihinde bilgilendirme mesajı gönderildiğini açıkladı. Sosyal medyadaki iddiaların aksine, durumun yıllık eğitim ve hazırlık faaliyetlerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Rutin Faaliyet Vurgusu

Bakanlık yetkilileri, bu tür tatbikatların savunma hazırlıklarını test etmek amacıyla düzenli olarak yapıldığını hatırlatarak, vatandaşların sadece resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini belirtti. Eylül ayı itibarıyla başlayacak olan eğitimlerde yedek personelin askeri hazırlık süreçlerine dahil edilmesi hedefleniyor.

DHA

Etiketler MSB seferberlik emri milli savunma bakanlığı Yıldırım Serisi seferberlik seferberlik tatbikatı yedek personel askerlik Türk Silahlı Kuvvetleri TSK
