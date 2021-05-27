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MSB'den ''Süper Ay'' paylaşımı

MSB'den ''Süper Ay'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, ''Süper Ay'' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarının fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda ''Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada'' ifadelerine yer verildi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', dün Türkiye'den de görüntülendi. 

MSB, 'Süper Ay' manzarasında uçuş yapan F-16 savaş uçaklarından fotoğraf paylaştı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" denildi.

 

 

Etiketler süper ay milli savunma bakanlığı
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