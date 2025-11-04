MSB'den ''Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar'' haberine yanıt geldi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Teğmenleri attılar, Suriyeli aldılar'' başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Suriyeli askeri öğrencilerin 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında eğitim aldığını, TSK'da görev almalarının söz konusu olmadığını belirtti.

Bugün Sözcü gazetesinde ''Teğmenleri attılar, Suriyeli aldılar'' başlığıyla servis edilen haberde, ''Diploma töreninden sonra kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen teğmenlerden 5’ini ihraç eden TSK, Suriyelileri eğitmeye başladı'' ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında, "Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir" denildi.

Bakanlıktan, 'Teğmenleri attılar Suriyeli aldılar' başlıklı haberle ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ve TSK birçok ülke ile eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan anlaşmalar imzalamakta ve bu anlaşmalar kapsamında askeri öğrenciler ülkemizde eğitim görerek ülkesine dönmektedir. Suriyeli askeri öğrenciler de imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında ülkemizde eğitim almaktadır. Eğitim alan askeri öğrencinin TSK’da görev alması söz konusu değildir. Bakanlığımızın açıklamaları kasten çarpıtılarak servis edilen haberin, kamuoyunda bakanlığımız ve TSK’yı yıpratmaya, olumsuz algı oluşturma ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır" denildi.

DHA