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MSB'den ''yanlış komutan fotoğrafı'' için suç duyurusu

MSB'den ''yanlış komutan fotoğrafı'' için suç duyurusu
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MSB, Tuğgeneral Yılmaz’ın fotoğrafını kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacak...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz’ın fotoğrafını, adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral B.Ç. olarak kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

MSB, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz’ın fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ’cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa’da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral B.Ç. olarak kullanıldığının tespit edildiğini duyurdu.
Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın-yayın organları hakkında suç duyurusu dâhil her türlü hukuki sürecin başlatıldığını duyuran MSB, halkın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikasti içeren bu tür paylaşımlar ve yayınlar konusunda dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti.

İHA

Etiketler MSB tuğgeneral insan kaçakçılığı Esat Mahmut Yılmaz suç duyurusu
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