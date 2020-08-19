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  3. 19 Ağustos 2020 19:29

MSB'den Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terfi, uzatma ve emeklilik kararlarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

MSB'den Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen YAŞ toplantısında, "TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır." açıklamasını yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe Yüksek Askeri Şûra tarafından karar verilmektedir.

23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında; TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır."

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