MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin sert bir açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi.
Bakanlık, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor" dedi.
MSB'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI
Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DAEŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.
İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.
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