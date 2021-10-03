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MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama

MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın silahlanma çabasına ilişkin sert bir açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi.

Bakanlık, "Yunanistan'ın hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan girişimlerde bulunuluyor, mütekabiliyet kapsamında sahada gerekli karşılık veriliyor" dedi.

MSB'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DAEŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

İlave tedbirlerle eylülde tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1388 kişi yakalandı, 27 bin 686 kişi hududu geçemeden engellendi.

Etiketler msb açıklama yunanistan
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