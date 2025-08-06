  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Güncelleme:

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı için Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt sürecini resmi olarak başlattı.

Yerleştirme takvimi, aday çağrıları, kontenjan detayları ve kayıt belgeleri MSÜ tarafından duyuruldu. Tüm adaylar, E-Devlet üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek ve kayıt süreçlerini MSÜ’nün resmi web sitesi üzerinden takip edebilecek.

Yerleştirme süreci, öncelikle adayların tercih sırası ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) esas alınarak yapılacak. Boş kontenjanlar olması durumunda, adaylar gün içinde birden fazla kez çağrılabilecek. Çağrılar resmi tebligat niteliği taşıyor. Gün içinde 3 defa ulaşılamayan adayların adaylığı iptal edilecek.

Çağrı yapılan adaylar, aynı gün saat 17.00’ye kadar MSÜ Rektörlüğü’ne olumlu ya da olumsuz beyan bildirmek zorundadır. Son gün yerleşen adaylar ise 1 saat içinde dönüş yapmalıdır. Aksi durumda adaylıkları geçersiz sayılacak.

Adaylar, sonuçlarına personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Astsubay Meslek Yüksekokulları Kayıt Takvimi

Aday Çağrı Süreci: 11 – 26 Eylül 2025 (Son çağrı: 26 Eylül saat 18.00)

Kesin Kayıt Tarihleri: 11 – 30 Eylül 2025 (Son kayıt: 30 Eylül saat 17.00)

Çağrılar 13 ve 20 Eylül Cumartesi günleri de devam edecek.

Harp Okulları Kayıt Takvimi

Aday Çağrısı: 25 Ağustos – 10 Eylül 2025 (Son çağrı: 10 Eylül saat 18.00)

Kesin Kayıt Süreci: 25 Ağustos – 12 Eylül 2025 (Son kayıt: 12 Eylül saat 17.00)

 

text-ad
Etiketler msü harp okulları milli savunma üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Hava fena bozacak Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Hava fena bozacak Girişi ücretli hale getirilen halk plajında gergin anlar! Girişi ücretli hale getirilen halk plajında gergin anlar! Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş Diploma çetesi üyesininin itirafı şoke etti: Sahte kimlikle uyuşturucu sevkiyatı! Diploma çetesi üyesininin itirafı şoke etti: Sahte kimlikle uyuşturucu sevkiyatı! Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar Ayasofya Camii’ni yakmaya çalışan kundakçıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar Bir ilimizde daha alarm zilleri çalıyor: ''43-44 günlük su kaldı'' Bir ilimizde daha alarm zilleri çalıyor: ''43-44 günlük su kaldı'' Yapay zeka Süper Lig'in bu sezonki gol kralını ilan etti Yapay zeka Süper Lig'in bu sezonki gol kralını ilan etti Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı
Eşref Rüya’nın Afra'sı çekimlere verilen arada soluğu burada aldı Eşref Rüya’nın Afra'sı çekimlere verilen arada soluğu burada aldı Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Kayıp kadın soruşturmasında seri katil şüphesi! Parkenin altından 5 kişiye ait kan izleri çıktı Kayıp kadın soruşturmasında seri katil şüphesi! Parkenin altından 5 kişiye ait kan izleri çıktı İstanbul'da İrlandalı boksörü hatırlatan kavga: 5 kişiyi dövdü! İstanbul'da İrlandalı boksörü hatırlatan kavga: 5 kişiyi dövdü! ''Yeliz'' lakaplı AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan sahte diploma iddiasına dikkat çeken yanıt ''Yeliz'' lakaplı AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan sahte diploma iddiasına dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediği belli oldu Bahçeli'nin bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediği belli oldu Alzheimer olduğu bile iddia edilmişti... Şener Şen'in son hali ortaya çıktı Alzheimer olduğu bile iddia edilmişti... Şener Şen'in son hali ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını kızdıracak açıklamalar Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını kızdıracak açıklamalar Ankara kulislerinden sızdı: Kabine revizyonu geliyor, Erdoğan'ın üstünü çizdiği bakanlar belli oldu! Ankara kulislerinden sızdı: Kabine revizyonu geliyor, Erdoğan'ın üstünü çizdiği bakanlar belli oldu! Daha önce çocuk bikinisi almışım demişti, yeni bikinisi de olay oldu Daha önce çocuk bikinisi almışım demişti, yeni bikinisi de olay oldu