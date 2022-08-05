MSÜ sınav sonuçlarını açıkladı
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
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