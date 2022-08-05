  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSÜ sınav sonuçlarını açıkladı

MSÜ sınav sonuçlarını açıkladı

MSÜ sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Etiketler sınav sonuç MSÜ
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YKS tercihleri için son gün! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den olay olacak ''bozuk para'' iddiası
Magazin dünyası sarsıldı: Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'yı terk mi etti?
İkinci el piyasası durma noktasında! Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi?
Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım''
Sibirya değil Türkiye! Türkiye kavurulurken o ilimize kış geri geldi!
''Evlendi'' denmişti... Dan Bilzerian'dan sürpriz paylaşım
Ümit Özdağ'dan ''siyaset uzmanıyım'' diyen AK Partili isme ince ayar
Dolar, Euro ve altın zirvede!
KPSS soruşturmasında yeni detaylar: Para trafiği de mercek altında