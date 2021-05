Muaz Kalaycı: Covid-19, biz gazetecileri de tehdit ediyor

Gazeteci ve yazar Muaz Kalaycı, Covid-19 salgınının sağlık çalışanları kadar gazetecileri de etkilediğini söyledi.

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Kalaycı, Covid-19 riskinin sahada haber peşinde koşturan gazetecileri de tehdit ettiğini belirterek, kameramanından muhabirine kadar herkesin basın kartı ayrıcalığı aranmadan aşılanması gerektiğini kaydetti.

Covid-19 salgını için aşılama çalışmalarına başlanmasının ardından gazeteciler de diğer öncelikli gruplar gibi aşılanmaya başladı. Ancak bu öncelik, “basın kartı sahibi gazeteciler” ile sınırlandırıldı. Bu sınırlamanın ardından yüzlerce medya mensubu, her gün sahada haber peşinde olmasına rağmen aşı hakkı kazanamadı. Bunun büyük bir tehlikeye davetiye çıkardığını belirten Kalaycı, aşılama çalışmalarının ayrım gözetmeksizin sahadaki bütün basın işçilerine uygulanması gerektiğini söyledi.

Medya sektörü çalışanlarının her gün sokaklarda olmak zorunda olduğunu hatırlatan Muaz Kalaycı, şunları söyledi: “Covid-19’u ve hatta bu salgının aşısını haberleştirenlerin aşı olamaması bir haksızlık. Gazetecilerin bir an önce aşılanması hayati önem arz ediyor. Söz konusu olan, meslektaşlarımızın hayatı. Her gün haber için yaptıkları röportajlarda insanlarla konuşmak durumunda kalıyorlar. Bu insanların arasında virüs taşıyan olup olmadığını anlamak imkânsız. Bunun önüne sadece gazetecileri aşılamakla geçebiliriz. Bir gün bile zaman kaybetmeden sahadaki bütün gazeteci arkadaşlarımızın aşılanması için çalışmaların başlatılması gerekiyor.”