''Mübadele ile yüzleşmemiz gerek''

“Mübadelenin 100’üncü yılındayız. Tam bir asırdır, bitmeyen bir anaforun içinde yaşıyor mübadiller. Bu topraklara gelenler de, gidenler de bu savrulmuşluktan ancak anlatarak, anlaşılarak kurtuluyorlar. Mübadele yüzleşmemiz gereken bir geçmiş acısıdır.”

“Mustaf Kemal çağırıyor. Yarın yola çıkıyoruz…”

Gazeteci Fügen Ünal Şen’in mübadele günlerini anlattığı romanı Bir Avuç Mazi bu cümle ile başlıyor. Romanda, Fethi Bey ve ailesinin Manastır, Alasonya’da başlayan yolculuğuna eşlik eden okur yüz yıl önceye dönerek, o dönem yaşanılan duygusal karmaşaya, savaş acılarına, yol boyu karşılaşılan zorluklara ama hiç vazgeçilmeyen umuda tutunuşa tanıklık ediyor.

Bir Avuç Mazi bir mübadele romanı.

Lozan’da 1923’te Türk ve Yunan Hükümetlerinin imzaladığı “Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” ile yola dökülen 2 milyondan fazla kişinin romanı…

Resmi kaynaklarda, “Anadolu’dan Yunanistan’a bir buçuk milyona yakın Rum gitti. Yunanistan’dan da 600 bin civarında Müslüman geldi” diye anlatılan büyük nüfus mübadelesinin üzerinden bir asır geçse de bu olgu, ancak son yıllarda daha çok konuşulur, tartışılır oldu.

Bu durumu, kendisi de üçüncü kuşak mübadil olan gazeteci Fügen Ünal Şen “İlk kuşak için yaşananlar elbette kolay değildi. Çok can yakıcı, yıkıcı bir süreç. Mübadele öncesinde Balkan Harbi süreci var. Zaten maddi, manevi çok zor durumda olan insanlardan bir de o zamana kadar vatan bildikleri, kök saldıkları topraklarını, geçmişlerini bırakmaları isteniyor.

Geldikleri yerlerdeki uyum sürecini çoğu aile içine kapanarak atlatmayı seçiyor. O nedenle birinci kuşağı ben ‘Susan Kuşak’ olarak tanımlıyorum. İkinci kuşak ise bu savrulmuşluğu omuzlayıp ayağa kalkan, hayata devam edenler. Üçüncü kuşak aile hikayesinin peşine düşüp bunları araştıran, toparlayanlar. Ben de onlardan biriyim işte. Mübadiller nihayet kalplerindeki yaranın kabuğunu, kanatma pahasına kaldırıyorlar. Zira mübadele yüzleşmemiz gereken bir geçmiş acısıdır” diyerek açıklıyor.

Geçtiğimiz günlerde beşinci baskısıyla okurla yeniden buluşan Bir Avuç Mazi ilk başta bir yol hikayesi gibi görünse de sayfalar ilerledikçe okur, bir kurgusal gelgit içine düşüyor. Yolculuk aynı zaman diliminde, ama ayrı coğrafyada sürüyor. İpucu vermek gerekirse, bir Alasonya’daki evi bırakıp Selanik’e gidişlerini okuyoruz, bir Mersin’den Adana’daki eve doğru yaptıkları yolculuğu…

Bu kurgu için “ Mübadiller yola çıktıkları anda bir duygusal savrulmuşluk içindeydiler. ortada iki ev vardı, bıraktıkları ve onları bekleyen. İkisi de onlara yabancı. Yine söylemek gerekirse, ortada iki memleket vardı; bıraktıkları ve onları bekleyen. O da yabancı. Ortada kalmışlardı. Gitmek, kalmak, varmak… Karmakarışık duygular. İstedim ki, bu karmaşa okura da geçsin. Başarılı da oldu. Okurlardan geri bildirimler aldım çokça, bu gelgitli anlatımdan etkilenmişlerdi” diyor yazar.

Kitabın ana kahramanları Fethi Bey ve ailesi. Alasonya’dan Adana’ya geliyorlar. Ancak, kitapta Anadolu’dan Yunanistan’a gidenleri simgeleyen bir başka kahraman daha var, Bayan Mitra. Bayan Mitra’nın hikayesini kurgulamak için kitap yazım aşamasında Selanik’e gitmiş Fügen Ünal Şen. Anadolu’dan oraya gönderilenlerin kurduğu dernekleri ziyaret etmiş, ailelerle sohbet etmiş. “Selanik’te bir hafta kaldım. Bu sürede ailesi Nevşehir, Suvermez’den gönderilen Yannis Spiropoulos bana eşlik etti. Onunla yaptığım sohbette, anlattıklarında hep kendi aile hikayemden izler buldum. Ortak acıydı yaşanan. Özlemler de. Romanımdaki Bayan Mitra, bu topraklardan gidenleri simgeliyor. Onun yaşadıkları neyse, Fethi Bey ve ailesinin yaşadıkları da o.”

Fügen Ünal Şen sosyal antropolog bir gazeteci. Bir Avuç Mazi’de hem gazeteci hem antropolog kimliği oldukça belirgin. Kitap her ne kadar kendi ailesinin geliş ve varoluş hikayesi ise de, mübadele olgusunun her ayrıntısı, yazılı kaynaklardaki bilgilerle olduğu kadar hatta belki daha da fazla duygularla satırlara aktarılmış.

Yazar en geniş araştırmayı sahada, mübadillerle görüşerek yapmış. Yazım sürecini ise şu sözlerle özetliyor:

“Lozan Mübadilleri Vakfı kitap yazımında çok destek oldu. Gazeteci büyüğüm İskender Özsoy’un mübadillerle yaptığı sözlü tarih çalışmaları için minnettarım. Ayrıca ve elbette Devlet Arşivleri’nde çok değerli belgelere ulaştım. Tasfiye Talepnamelerini inceledim. Mekanları, şehirleri ziyaret ettim. Ve fakat, bütün bunların yanında aile büyüklerimin aktardıkları, hatıralar ve elbette genlerime işlenmiş çoğu bilgi, duygu Bir Avuç Mazi’yi yazarkenki kılavuzlarımdı.”

Ve ekliyor, “Bir Avuç Mazi elbette en çok duyguların, özlemlerin ve hep canlı tutulan umutların romanıdır.”