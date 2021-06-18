Mübariz Gurbanoğlu: ''Marinama çöktüler, geri istiyorum''

Azeri iş insanı Mübariz Gurbanoğlu, Yalıkavak Marina'nın hileli şekilde elinden alındığı iddiasıyla İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı kaybetmişti. Gurbanoğlu, “Bu kararı kabul etmiyorum. Bilirkişi atanmadı. İki şahit dinlenmedi. İfadelerin hepsi yalan. Marinama çöküldü geri istiyorum.” dedi.

Azeri iş insanı Mübariz Gurbanoğlu’nun Yalıkavak Marina'nın hileli şekilde elinden alındığı iddiasıyla açtığı davada, aralarında Yalıkavak Marina’nın şimdiki sahibi Anar Alizade, Gurbanoğlu’nun eski CEO’su Alaattin Aykaç ile eski yöneticileri Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil beraat etmişti.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı kaybeden Mübariz Gurbanoğlu, “Bu kararı kabul etmiyorum. Bilirkişi atanmadı. İki şahit dinlenmedi. İfadelerin hepsi yalan” ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Gurbanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“KARARI KABUL ETMİYORUM”

“Bu kararı kabul etmiyorum. Bilirkişi atanmadı. İki şahit dinlenmedi. İfadelerin hepsi yalan. Sözleşmede 220 milyon dolar yazıyor. Finansal hilelerle 31 milyon dolara indirdiler. İstinaf ve Yargıtay aşamaları var. Bu davayı kazanacağız. Benim malıma çöküldü. Marinayı geri istiyorum.”

HAKKINDA FETÖ DAVASI AÇILMIŞTI

Mübariz Gurbanoğlu, FETÖ'nün Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural ile iş insanı İhsan Kalkavan ile bağlantılı olduğu, örgütün Rusya'daki ‘Atlantik' okulunu finanse ettiği ve Gülen'i ziyarete gittiği iddiasıyla hakkında FETÖ davası açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yayımladığı videolar ve sosyal medya paylaşımlarındaki iddiaları tartışma organize Sedat Peker, Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mübariz Gurbanoğlu'nun FETÖ'cü diye tutuklanmasının arkasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın olduğunu öne sürerek bu sayede Gurbanoğlu'nun Bodrum Yalıkavak'taki marinasına Mehmet Ağar'ın el koyduğunu söylemişti. Peker, “Onu Pensilvanya'ya Mehmet Ağar götürdü” ifadesini kullanmıştı.

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