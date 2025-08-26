Mücahit Birinci için karar verildi

AK Parti'den ihracı istendikten sonra partiden istifa eden avukat Mücahit Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Birinci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, tutuklu şüpheliler ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği iddialarının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, Birinci'nin avukat olması nedeniyle soruşturma izni talebinde bulunuldu ve Adalet Bakanlığı tarafından izin verildi. Avukat Mücahit Birinci'nin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Birinci ifade verdikten sonra yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mücahit Birinci, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in süreci ifşa etmesinin ardından İBB'ye yönelik soruşturmanın tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verilmişti.

