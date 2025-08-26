  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mücahit Birinci için karar verildi

Mücahit Birinci için karar verildi

Mücahit Birinci için karar verildi
Güncelleme:

AK Parti'den ihracı istendikten sonra partiden istifa eden avukat Mücahit Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Birinci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, tutuklu şüpheliler ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği iddialarının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, Birinci'nin avukat olması nedeniyle soruşturma izni talebinde bulunuldu ve Adalet Bakanlığı tarafından izin verildi. Avukat Mücahit Birinci'nin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Birinci ifade verdikten sonra yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Mücahit Birinci, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in süreci ifşa etmesinin ardından İBB'ye yönelik soruşturmanın tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verilmişti.

AK Parti'den ihracı istenen Mücahit Birinci istifa ettiAK Parti'den ihracı istenen Mücahit Birinci istifa ettiPolitika

 

 

DHA

text-ad
Etiketler mücahit birinci avukat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Eski belediye başkanı kazada ölümden döndü! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Ankara'nın göbeğinde bıçak ve kılıçlı dehşet kamerada Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi Kuraklık tahmin edilenden 20 yıl erken geldi Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var Cadde ortasında çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var Devlet hastanesinde hasta yakınına taciz skandalı Devlet hastanesinde hasta yakınına taciz skandalı Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Enflasyon beklentilerinde 45 ay sonra bir ilk! Şifalı diye girdikleri su yaşlı çiftin sonu oldu! Şifalı diye girdikleri su yaşlı çiftin sonu oldu! 43 yaşındaki ünlü oyuncu üniversiteyi kazandı 43 yaşındaki ünlü oyuncu üniversiteyi kazandı Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta yeniden zam geliyor
Maç yayınında ''fahiş fiyat'' krizi! Nevizade'de 10, Kadıköy'de 1 mekan kaldı Maç yayınında ''fahiş fiyat'' krizi! Nevizade'de 10, Kadıköy'de 1 mekan kaldı Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Fatih Altaylı, serbest bırakılması beklenen belediye başkanlarını açıkladı Memur ve memur emeklisinin zam oranı kesinleşti Memur ve memur emeklisinin zam oranı kesinleşti BYD'nin elektrikli süper otomobili hız rekoru kırdı BYD'nin elektrikli süper otomobili hız rekoru kırdı Okan Büyülgen'in ''Geçinemiyorum'' diyen emekli vatandaşa verdiği yanıt olay oldu Okan Büyülgen'in ''Geçinemiyorum'' diyen emekli vatandaşa verdiği yanıt olay oldu Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve fırtına geri dönüyor İki büyük felaketin boyutu uydudan görüntülendi İki büyük felaketin boyutu uydudan görüntülendi ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı'' ''Özgür Özel genel başkan seçilince yasakladı'' İzmir Seferihisar'da orman yangını İzmir Seferihisar'da orman yangını